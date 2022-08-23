Москва, 23 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Бизнесмен Иван Семенов ухаживает за певицей Ольгой Бузовой. Об этом 23 августа пишет StarHit.

Okras Ольга Бузова

Как отмечает издание, предприниматель подарил артистке несколько дорогих подарков. Среди них оказался браслет Van Cleef стоимостью полмиллиона рублей.

Ранее Иван Семенов на протяжении трёх лет встречался с певицей Анной Калашниковой. В каких отношениях они находятся сейчас — неизвестно.