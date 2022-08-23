Москва, , 13:25 — REGNUM Радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы иностранного производства уничтожен в Харьковской области в ходе российской спецоперации по освобождению территории бывш. УССР. Об этом сообщает 23 августа Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что российские войска уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе города Горняк в ДНР и радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей у села Дымовское в Николаевской области.

Также уничтожен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США, он находился у посёлка Рогань в Харьковской области.

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