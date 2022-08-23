Уфа, , 13:30 — REGNUM Более 463 млн рублей выплатили жителям Башкирии с начала года по социальным контрактам. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

Копейки Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности начинающие предприниматели (это малоимущие граждане или семьи, где доход ниже прожиточного минимума в расчёте на каждого члена семьи) получили более 246 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии были увеличены размеры единовременных денежных выплат по социальному контракту. Так, в республике можно получить от государства до 350 тысяч рублей на осуществление предпринимательской деятельности в рамках адресной социальной помощи и до 200 тысяч рублей — на ведение личного подсобного хозяйства. Социальный контракт заключается на срок от трёх до 12 месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии разработают новые меры поддержки для развития народных промыслов.