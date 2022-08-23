Куала-Лумпур, , 13:24 — REGNUM Индонезия, с ее многочисленными сильными сторонами, может повлиять на ситуацию в регионе и может быстро решить различные проблемы, с которыми сталкивается Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом, как сообщает Antara, заявил премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якуб.

Исмаил Сабри Якуб Канцелярия премьер-министра Малайзии

«Индонезия — большая страна, она, безусловно, имеет большое влияние», — заявил премьер-министр Малайзии.

По словам Исмаила Сабри Якуба, с большим населением Индонезия может влиять на страны в различных областях, таких как инвестиции и торговля.

Аналогичным образом, по вопросам, с которыми совместно сталкивается АСЕАН, таким как Южно-Китайское море, беженцы рохинджа и политическая напряженность в Мьянме, премьер-министр Малайзии выразил уверенность в том, что Индонезия способна решить эти проблемы.

«Я верю и уверен, что не только Малайзия, но и другие страны позже окажут полную поддержку Индонезии в качестве председателя АСЕАН», — заявил премьер-министр Малайзии.

Индонезия вновь возьмет на себя роль председателя АСЕАН в 2023 году. Индонезия станет председателем АСЕАН в ноябре 2023 года.