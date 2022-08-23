Чебоксары, , 13:24 — REGNUM В Чувашии к 30 июня 2023 года планируется построить инженерные сети индустриального парка в Новочебоксарске. Подрядчиком стала ипотечная корпорация республики, затраты составят почти 394 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Труба Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком является казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии. Предмет контракта — создание индустриального (промышленного) парка в Новочебоксарске. Будет реализован первый этап — устройство инженерных коммуникаций: внутриплощадочные сети, устройство основного проезда с твёрдым покрытием.

Согласно документу, работы включают в себя устройство наружных сетей и линии связи, сетей канализации, водоснабжения, газоснабжения, строительство дорог и искусственных сооружений.

Цена контракта составила393 724 900 рублей, в том числе в 2022 году из федерального бюджета на эти цели направят203 455 000 рублей, в 2023 году — 186 342 700 рублей. Остальные средства будут добавлены из республиканской казны Чувашии.

Контракт заключён с единственным поставщиком — акционерным обществом «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики», учредителем которого является региональное правительство. Инженерные коммуникации должны построить к 30 июня 2023 года.

Отметим, что промышленный парк в Новочебоксарске будет построен в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее из резервного фонда Чувашии выделено 16,5 млн рублей на разработку документации для создания особой экономической зоны в Новочебоксарске.