Чебоксары, 23 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Чувашии к 30 июня 2023 года планируется построить инженерные сети индустриального парка в Новочебоксарске. Подрядчиком стала ипотечная корпорация республики, затраты составят почти 394 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Труба

Заказчиком является казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии. Предмет контракта — создание индустриального (промышленного) парка в Новочебоксарске. Будет реализован первый этап — устройство инженерных коммуникаций: внутриплощадочные сети, устройство основного проезда с твёрдым покрытием.

Согласно документу, работы включают в себя устройство наружных сетей и линии связи, сетей канализации, водоснабжения, газоснабжения, строительство дорог и искусственных сооружений.

Цена контракта составила393 724 900 рублей, в том числе в 2022 году из федерального бюджета на эти цели направят203 455 000 рублей, в 2023 году — 186 342 700 рублей. Остальные средства будут добавлены из республиканской казны Чувашии.

Контракт заключён с единственным поставщиком — акционерным обществом «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики», учредителем которого является региональное правительство. Инженерные коммуникации должны построить к 30 июня 2023 года.

Отметим, что промышленный парк в Новочебоксарске будет построен в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее из резервного фонда Чувашии выделено 16,5 млн рублей на разработку документации для создания особой экономической зоны в Новочебоксарске.