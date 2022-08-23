Псков, , 13:32 — REGNUM Самолёты из Пскова будут летать в Казань в рамках нового авиарейса. Об этом 23 августа сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

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Рейсы будут осуществляться с 4 сентября 2022 года. Самолёты будут летать два раза в неделю.

Из столицы Татарии борт вылетит в среду и приземлится в Пскове в 20:25. Обратно он улетит в тот же день в 21:15.

Второй рейс из Казани будет организован в воскресенье. В Пскове самолёт приземлится в 20:55.

Доставлять пассажиров будут на воздушном судне CRJ 200. Оно может разместить на борту 50 человек. На то, чтобы добраться от одного города до другого, уйдёт 2 часа 15 минут.