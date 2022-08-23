Таллин, 23 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум.

Цитата из фильма «World War Three: Inside the War Room» Эстония

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу настоятельно советует гражданам страны избегать поездок в Российскую Федерацию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи со значительно возросшей в последние дни агрессивной антиэстонской риторикой со стороны Российской Федерации, я хотел бы повторить предупреждение Министерства иностранных дел Эстонии о необходимости избегать любых поездок на территорию России», — заявил министр.

Он также призвал всех жителей Эстонии, кто уже находится на территории России, «серьезно подумать о необходимости оставаться в России», так как министр убежден, что якобы не исключены провокации против эстоноземельцев.

Ранее ФСБ России сообщила, что раскрыла убийство Дарьи Дугиной, дочери философа и политолога Александра Дугина. По данным ФСБ, подозреваемая в убийстве гражданка б. УССР после совершения преступления вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, его страна рассматривает заявления ФСБ как «провокацию РФ». По словам Рейнсалу, таким образом Россия пытается оказать давление на Эстонию за поддержку киевского режима.