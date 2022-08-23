Кострома, 23 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Трое человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Кострома — Сусанино — Буй. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

ГИБДД Столкновение

ДТП произошло поздно вечером 22 августа. Восемнадцатилетняя девушка, управлявшая иномаркой «Mitsubishi Lancer», не справилась с управлением при повороте налево и выехала на полосу встречного движения. Её пассажиркой была 40-летняя женщина.

Автомобиль под управлением девушки столкнулся с кроссовером, за рулём которого сидела 51-летняя костромичка. В салоне находился ещё один человек — 30-летняя женщина.

Пассажирка «Mitsubishi Lancer» скончалась от полученных травм на месте. Водители обеих машин с травмами были доставлены в больницу, пассажирке кроссовера разрешили лечиться на дому. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее Костромская область заняла второе место в рейтинге самых аварийных регионов ЦФО. На 100 тысяч костромских автомобилей за январь–июнь 2022 года приходилось 123 аварии. Больший показатель зарегистрировали только во Владимирской области — 150 ДТП на 100 тысяч машин.