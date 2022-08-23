23 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Раз сносят памятник советским воинам в Риге, найдется кому «снести» и Латвию. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 14:34 — REGNUM Известие о том, что в Латвии 23 августа начался снос памятника Освободителям Риги, спровоцировал шквал гневных комментариев в социальных сетях. Но люди считают, что война с памятниками лишь сблизит и сплотит русских людей.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Странные ребята, это память не их, а людей, которые жизни отдавали, чтобы мы могли сейчас нормально жить», — считает Марк Певцов.

«Наши деды спасали землю от захватчиков, а теперь их сносят и забывают? Страх потеряли!!!» — поддерживает Егор Серый.

«Прибалты что, начали брать пример с казахов? Может, там тоже устроить демилитаризацию?», — предлагает Игорь Рогатин.

«Я считаю, что они должны за это ответить. Нельзя постоянно молчать и делать вид, что всё нормально. Это — память, дедушки: их освобождали, а они так отплатили. Если так и будем каждый раз закрывать глаза, то нацики будут крепчать», — поделилась мнением Лиса.

«Жаль наших предков, погибших за этот биомусор», — соглашается С.

«Если сейчас никак не отреагировать, то они обнаглеют в корень вообще. Это наша земля», — считает Денис Кравцов.

«Они сносят памятник освободителям, потому что их опять захватили, они так намекают нам, что бы мы их освободили опять», — считает Юрий Крайков.

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги Kalnroze

«Маргиналы недостойны наших, советских памятников. Память о наших воинах-освободителях для них как церковный крест, как серебряные пули и осиновый кол для всякой нечисти. Вот и сносят наши героические памятники, мрази», — заметил Андрей.

«В «демократических» колониях не принято выражать мнения, идущие вразрез с политикой, диктуемой из метрополии. Итог: жёсткий разгон, посадки, уголовное преследование за возложение цветов», — считает Александр.

«Памятник снесут, потом против русскоязычных начнутся репрессии, хотя они и так уже идут, потом устроят какой-нибудь теракт и обвинят русских, ну а потом ограбление и концлагеря, старая европейская песня», — сокрушается Анна.

«До каких пор? Раньше же такого не было, а теперь какое-то осквернение памяти и русофобия сплошная. Надо с этим что-то делать. Проводить прибалтийскую СВО. МЫ же можем», — предлагает Денис.

«Там столько русских живет, а русофобия набирает обороты. Нужно ведь как-то защитить наших людей», — предлагает Даниил Щеглов.

«Памятник кому посвящён? Освободителям Риги от фашистов. Фашизм — это проявление ненависти ко всему живому и почти чистое зло. А злу не обязательно являться в одних и тех же формах, но возвращаться оно очень любит», — рассуждает Михаил Максаков.

«Какой кошмар, и дело даже не в том, что это советский памятник. Это памятник солдатам, которые отдали свою жизнь, что бы они продолжали жить. Я вот никак не могу понять, как так случилось, что люди, погибшие в войне с признанным всём миром злом (фашизм), не достойны памяти и почестей, и неважно, какой они национальности, веры и политики, они умерли, что бы остальные жили», — считает Надежда Давыдова.

«После сноса Киева я бы снёс Ригу вместе с пособниками, разрушающими собственную историю!» — поделился желанием Андрей.

«Накануне проезжала возле памятника: полиции нагнали по всему периметру. Очень подлый поступок продажных властей. Они даже не представляют, что это ещё больше сплотит не только русских, здесь проживающих, но и латышей, которые в шоке от того, что власть сражается с памятниками. Демонстративно сеять вражду, отвлекая от тех жутких проблем, которые грядут осенью. Сволочи… Здесь собиралось столько народу на 9 мая. Ветеранов поздравляли, концерты шли, вечером салют… Злорадствуют. Пусть. Поживём — увидим», — отметила Ольга Шагина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее латвийское телевидение в своем телесюжете с места проведения работ по демонтажу и уничтожению мемориального советского военного комплекса Освободителям Риги рассказало, сносить памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков латыши позвали жителей территории б. УССР.

Гигантский, 79-метровый обелиск советского военного мемориала Освободителям Риги в результате механического воздействия будет повален на землю целиком и сразу, затем его расколют на части и части увезут из столицы Латвии.

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