Лос-Анджелес, США, 23 августа 2022, 13:24 — REGNUM С 19 по 21 августа в Лос-Анджелесе прошел фестиваль корейской культуры KCON-2022. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Согласно опубликованным данным, мероприятие состоялось впервые за три года.
За три дня фестиваль посетили около 90 тыс. человек. Среди них были не только жители США, но и гости из Канады, Мексики, Бразилии и ЕС.
Известно, что на мероприятии выступили 15 южнокорейских групп, включая Itzy, Ateez, Enhypen, Kep1er и Cravity.
В рамках KCON, которому в этом году исполнилось 10 лет, гости мероприятия могли не только принять участие в конкурсе танцев, но и познакомились с корейской кухней, южнокорейскими товарами, и контентом, включая фильмы и сериалы.
Напомним, что первый фестиваль корейской культуры состоялся в городе Ирвайн штат Калифорния в 2012 году. Тогда мероприятие посетили только 10 тыс. человек. Однако сегодня KCON — одно из крупнейших мероприятий в Лос-Анджелесе.