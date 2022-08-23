Ереван, , 13:20 — REGNUM Для того, чтобы отправить в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, оппозиция должна получить широкую поддержку. Об этом заявил интервью ряду телеканалов депутат парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Вице-спикер НС Армении Ишхан Сагателян parliament.am

«Если у нас не будет этой картины, то есть народного восстания, то ни отставки, ни смещения с поста не будет», — сказал Сагателян.

Он отметил, что без широкой поддержки процесс импичмента Пашиняна будет формальным и не достигнет результата. Смещение премьер-министра стоит на повестке и процесс будет запущен, «когда у нас будут для этого благоприятные условия».

Сагателян добавил, что оппозиция всё также намерена возобновить работу в парламенте только для обсуждения той повестки, которую считает важной.

Напомним, оппозиционные партии Армении проводили массовые протестные акции в Ереване почти каждый день с начала мая до середины июня. После этого Сагателян заявил, что движение «Сопротивление» сменит стратегию борьбы.