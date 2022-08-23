Москва, , 13:19 — REGNUM Нефть 22 августа пережила волатильный и непростой день, но во второй половине дня смогла привлечь покупателей и отыграла просадку, прибавив почти 1%, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

Добыча сланцевой нефти в США

«Отстояв уровень $96 за баррель, нефть марки Brent превысила отметку $97 на торгах во вторник, однако предпосылок для уверенного возвращения выше $100 пока по-прежнему нет.

С одной стороны, давление на рынок продолжает оказывать общий негативный сантимент на финансовых площадках, обусловленный возобновлением волнений по поводу возможной рецессии из-за возобновления роста цен на газ в Европе.

Масла в огонь подливает неопределенность относительно симпозиума в Джексон-Хоул, на котором глава ФРС США Джером Пауэлл сделает важные для мировых рынков заявления по вопросу монетарной политики Центробанка.

С другой стороны, некоторое оживление в ряды покупателей внесли заявления министра энергетики Саудовской Аравии, который намекнул на возможность сокращения добычи ОПЕК.

Впрочем, по факту альянс и без того добывает меньше оговоренных объемов, так что пересмотр квот будет лишь формальностью. При этом для рынка, заскучавшего без бычьих драйверов, на данном этапе этого достаточно, чтобы приободриться.

Ближайшей целью для покупателей сейчас выступает отметка $98, пробой которой откроет дорогу к уровню $100.

Однако риски по-прежнему смещены в южном направлении, и при попытках более ощутимого подъема фьючерсы рискуют встретить новую волну продаж», — пояснила эксперт.

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