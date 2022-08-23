Городищенский район, Волгоградская область, , 13:39 — REGNUM Останки более тысячи красноармейцев перезахоронили 23 августа на Россошинском военно-мемориальном кладбище в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Церемония захоронения останков солдат Volgograd.ru

Траурный митинг приурочили ко дню памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда. На Россошинском кладбище земле предали останки 1 221 солдата и офицера. Их обнаружили поисковики во время Вахты памяти «Сталинградский прорыв — 2022» на территории Городищенского района.

Как сообщало ИА REGNUM, памятные акции проходят 23 августа во всех районах региона — жители несут к мемориалам цветы и венки.

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