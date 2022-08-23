Стокгольм, , 13:55 — REGNUM Партруководство Либералов никогда не одобряло предвыборное турне, которые представители партии проводят сейчас вместе со Шведскими демократами. Об этом 23 августа в интервью газете Aftonbladet заявил высокопоставленный источник внутри Либералов.

Флаг Швеции Anders Sikvall

Сообщается, что ранее либералы получили обещание от Умеренных, что речь шла только о посещении атомной электростанции представителями четырёх правых партий. Дальше политики будут проводить предвыборные акции раздельно.

Когда выяснилось, что речь идёт о совместной предвыборной акцией — с собственным логотипом и автобусами — то руководство Либералов удивилось, утверждает источник Aftonbladet.

«Руководство было совершенно ошарашено начавшим распространяться в паблике логотипом и приглашением избирателей на различные собрания в городах», — сказал источник.

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