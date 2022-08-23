Москва, 23 августа 2022, 13:19 — REGNUM Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной полностью в духе киевского режима, заявил 23 августа писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин.
Прилепин добавил, что пока в Киеве есть определенные люди и нынешняя политическая властная система, подобные действия будут продолжаться.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ обвиняет в организации убийства Дугиной СБУ. По версии российских спецслужб, исполнительницей этого преступления стала проживавшая на территории б. УССР Наталья Вовк. Сейчас, предположительно, она скрывается в Эстонии.
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