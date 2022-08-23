Ставрополь, 23 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Ставрополе появится новый сквер, его назовут сквер Героев России. Имя для будущей зоны отдыха выбрали жители края, проголосовав за одно из предложенных десяти названий. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, благодаря земляков за активное участие в выборе названия, с одобрением высказался по поводу их решения.

duma.gov.ru Звезда Героя России

«Спасибо всем, кто присоединился, высказал свое мнение. <…> Большинство за то, чтобы сквер носил имя Героев России», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Новый сквер появится на бульваре, названном в честь Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Щипакина. Его откроют уже в сентябре 2022 года.

Как отметил Владимиров, дать имя Героев России скверу — значит выразить свою благодарность тем, кто «в разные эпохи посвящал себя защите интересов Отечества и мирной жизни людей в нашей стране». Среди тех, кто является нашими героями, и воины Древней Руси и Советского Союза, и «бойцы-участники специальной военной операции, которые борются против неонацизма, сражаются за Россию и за наш народ».