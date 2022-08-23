Томск, , 13:16 — REGNUM В Томской области перед судом предстанет 24-летний житель Первомайского района, обвиняемый в убийстве двух человек. Его 35-летнего знакомого обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

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По данным следствия, в октябре 2021 года компания местных жителей распивала спиртные напитки. После ухода одного из них, у одного из оставшихся обнаружилась пропажа сотового телефона. Заподозрив ушедшего в краже, приятели пошли к нему домой.

«Зайдя в его дом, младший из обвиняемых не менее девяти раз ударил ножом потерпевшего в жизненно-важные органы, а затем с целью скрыть убийство — не менее 13 раз еще одного находящегося в доме мужчину», — отметили в ведомстве.

Затем он с помощью второго обвиняемого он завернул трупы в ковёр и погрузил их в машину, принадлежащую убитому. Однако завести автомобиль им так и не удалось, после чего они сбежали. Расследование завершено, уголовное дело передано в Томский областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее томские полицейские предотвратили убийство двоих иностранцев. Четверо ранее судимых мужчин напали на потерпевших в лесу, чтобы забрать у них 2 млн рублей. Но благодаря вмешательству полиции преступление было пресечено.

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