Москва, , 13:15 — REGNUM Доллар отскочил от трехнедельных минимумов, прибавив 22 августа 1,30%. заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пара доллар/рубль расположилась непосредственно под отметкой 60 руб., которую снова попыталась протестировать в начале сегодняшней сессии, но снова неудачно — котировки скатились на отрицательную территорию, определяясь с дальнейшим вектором движения.

Российская валюта не решилась на продолжение роста в начале недели из-за спекуляций на тему возобновления бюджетного правила, которое может вернуться в модифицированном формате уже в сентябре.

Подтверждение этой информации станет ударом для рубля, которому придется умерить пыл и уступить иностранным валютам.

Причем посредством кросс-курсов укрепятся в том числе доллар и евро, хотя интервенции будут проводиться в основном с использованием валют дружественных стран.

При этом рубль пока не пускает доллар за пределы уровня 60 руб., и в этом ему неплохо помогает налоговый период.

Эффект от его поддержки может сохраниться в ближайшие дни, но если в Джексон-Хоул Федрезерв даст четкий сигнал о дальнейшем агрессивном повышении ставки, это как минимум затормозит новые попытки укрепления рубля к доллару.

После возможного нового захода вниз пара должна показать более уверенный отскок и в конечном итоге подтвердить пробой отметки 61 рубль», — считает эксперт.

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