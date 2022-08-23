Таллин, , 13:15 — REGNUM

МИД Иван Шилов © ИА REGNUM

Во вторник, 23 августа, исполняется 83 года со дня заключения Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, сообщил официальный сайт министерства иностранных дел Российской Федерации.

Отмечается, что 23 августа 1939 года в Москве главы внешнеполитических ведомств СССР и Германии Вячеслав Молотов и Йоахим фон Риббентроп подписали межправительственное соглашение, гарантировавшее ненападение сторон друг на друга в случае, если одна из них окажется вовлечена в боевые действия.

Согласно историческим материалам, отмечается в комментарии МИД РФ, советское руководство не испытывало иллюзий относительно перспектив подписанного соглашения с Германией, и понимало, что война неизбежна. «Задача заключалась в выигрыше времени. Кроме того, благодаря договору западные рубежи СССР удалось значительно отодвинуть, на расстояние примерно 350 километров», — отмечается в официальном заявлении внешнеполитического ведомства России.

МИД РФ предложил также подробнее ознакомиться с обстоятельствами подписания договора в специальном видеоролике, который прилагается к комментарию.