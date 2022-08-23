Москва, , 13:14 — REGNUM Блогер Настя Ивлеева заявила, что у некоторых её коллег «не хватает фантазии». Об этом она написала пост в своём телеграм-канале.

Настя Ивлеева

Ивлеева высказалась насчёт выхода бренда чипсов Lava Lava блогера Влада «А4» Бумаги. Она считает, что коллега «копирует стилистику её продуктового бренда» Easy Peasy. «Кажется я теперь знаю, кто заказал новость об отравлении Easy Peasy», — добавила Ивлеева.

Ранее в Сети появились негативные отзывы на чипсы от компании Насти Ивлеевой. Сразу несколько покупателей заявили, что отравились этим продуктом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Гогена Солнцева подали в суд за оскорбление чувств верующих