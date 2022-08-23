Оренбург, 23 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Оренбургская область получит грантовую поддержку от Ростуризма. Средства регион потратит в 2023 году на развитие туристической отрасли в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили 23 августа в пресс-службе областного правительства.

Советский плакат Туризм - лучший отдых

«Оренбуржье нуждается в обустроенных местах отдыха у воды. Оборудованные пляжи и рекреации, где созданы безопасные условия пребывания, должны стать нормой жизни. В следующем году проведем конкурс проектов по обустройству таких туристических объектов», — прокомментировал губернатор Денис Паслер.

Согласно документам Ростуризма, субсидия для Оренбургской области составит 83 млн рублей. Стоит отметить, Федеральное агентство по туризму отобрало 48 регионов для выделения грантов. Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на 5,3 млрд рублей. На создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, на развитие национальных туристических маршрутов 44 региона получат 3,1 млрд рублей.