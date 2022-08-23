Стокгольм, 23 августа 2022, 13:53 — REGNUM Открытые разногласия, возникшие внутри Либералов после того, как партия объявила, что она участвуют в автобусном турне со Шведскими демократами, партии не нужны. Такое мнение в ночь на 22 августа в эфире телеканала SVT высказала политический редактор газеты Expressen Анна Дальберг.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Moderaterna.se

Дальберг отметила, что сейчас Либералы не могут позволить вернуть старую дискуссию о границах возможного в деле сотрудничества со Шведскими демократами. По её словам, нынешнее руководство просто показывает, что считает Шведских демократов проблемной партией и готово по-прежнему не допускать их до влияния на правительство.

В свою очередь редакция газеты Aftonbladet пишет в своём анализе, что эта ссора мешает лидеру Умеренных Ульфу Кристерссону планировать формирование правительства Швеции в случае своей победы на сентябрьских выборах.

«Нерешительность Либералов по отношению к Шведским демократам ещё раз показала, насколько сложно будет даже Ульфу Кристерссону сформировать правительство», — говорится в статье.

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