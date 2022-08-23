Стокгольм, 23 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Открытые разногласия, возникшие внутри Либералов после того, как партия объявила, что она участвуют в автобусном турне со Шведскими демократами, партии не нужны. Такое мнение в ночь на 22 августа в эфире телеканала SVT высказала политический редактор газеты Expressen Анна Дальберг.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

Дальберг отметила, что сейчас Либералы не могут позволить вернуть старую дискуссию о границах возможного в деле сотрудничества со Шведскими демократами. По её словам, нынешнее руководство просто показывает, что считает Шведских демократов проблемной партией и готово по-прежнему не допускать их до влияния на правительство.

В свою очередь редакция газеты Aftonbladet пишет в своём анализе, что эта ссора мешает лидеру Умеренных Ульфу Кристерссону планировать формирование правительства Швеции в случае своей победы на сентябрьских выборах.

«Нерешительность Либералов по отношению к Шведским демократам ещё раз показала, насколько сложно будет даже Ульфу Кристерссону сформировать правительство», — говорится в статье.