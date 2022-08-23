Таллин, , 13:11 — REGNUM Детали и части демонтированных 16 августа нынешнего года в Нарве и на северо-востоке страны советских военных памятников нельзя будет использовать повторно местными властями, так как они переходят в собственность государства. Такое решение принято правительством страны на заседании, сообщила канцелярия кабинета министров Эстонии.

Демонтаж танка-памятника Т-34. Нарва Цитата из видео «В Нарве начали демонтировать танк-памятник Т-34»

Таким образом правительство согласилось с предложением Департамента полиции и погранохраны и назначило распорядителем имущества министерство обороны, которое передаст детали монументов в Военный музей.

Помимо танка T-34 в разряд музейного имущества перейдут красная звезда и две мемориальные плиты с памятника красноармейцам в парке возле Нарвского замка, металлическое панно, снятое с расположенного возле шоссе в Нарва-Йыэсуу памятника «Три штыка», красная звезда и мемориальная плита с братской могилы погибших во Второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и Бастионом Виктория, а также якорь и мемориальный камень от памятника Мерикюласкому десанту на Хийеметса теэ в Нарва-Йыэсуу.

«Целью переноса военных монументов из публичного пространства Нарвы и Нарва-Йыэсуу было обеспечение внутренней безопасности. В контексте событий на Украине эти монументы стали источником напряжения в обществе, поэтому в интересах общественного порядка их было необходимо быстро убрать», — заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Изучением военной истории Эстонии и культурного наследия, а также ознакомлением с ним людей занимается Эстонский военный музей, поэтому логическим шагом стала передача монументов и их деталей именно туда, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Эстонии приняло 16 августа 2022 года решение о переносе военных памятников советского периода из публичного пространства Нарвы в другие регионы страны. Так, танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей.

Местные власти и жители Нарвы выступали категорически против демонтажа. Возле памятника дежурили местные активисты, проходил сбор подписей в защиту монумента. Нарва — самый руский город Эстонии, русскоязычные составляют более 90% его населения.