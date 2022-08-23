Херсон, 23 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. На замначальника департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина совершено покушение, сообщил 23 августа заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Только что мы с ним разговаривали… Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но все нормально. У него нет никаких осложнений, никто его не убил, хотя попытались», — сказал он РИА Новости.

Стремоусов добавил, что сработало самодельное взрывное устройство направленного действия. Судя по взрывному устройству, покушение совершила местная законсервированная диверсионная группа, уточнил он.