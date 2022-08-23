Стокгольм, 23 августа, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Цель лидера Шведских демократов Йимми Окессона на этих выборах заключается в получении министерских постов в правительстве Швеции. Но в то же время он осознаёт, что достичь этого будет сложно. Об этом политик заявил 23 августа в интервью газете GP.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

В беседе с изданием он чётко дал понять, что если Шведские демократы проголосуют за формирование правительства Швеции, в которое они сами не будут входить, то это будет дорого стоить лидеру оппозиции Ульфу Кристерссону (Умеренные).

По словам Окессона, в этом случае Шведские демократы представят абсолютное требование на создание «координационного офиса» — либо в здании правительства в Русенбаде, либо в риксдаге.

«Если у нас не будет правительства большинства, может быть, тогда многое и произойдёт. Напоминаю, что на кнопки по-прежнему нажимают только члены риксдага», — заявил Окессон.