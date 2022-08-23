Молдавия, 23 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Евросоюз должен поощрить страны-кандидаты на вхождение в ЕС, проявившие наибольшее стремление евроинтеграции. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в ходе выступления на форуме Alpbach 2022 в Вене.

Iulian Burcescu Майя Санду

«ЕС должен предложить чёткую и заслуживающую доверия перспективу вступления для стран-кандидатов, которые имеют твёрдую политическую решимость присоединиться к европейской семье и желание осуществить необходимые реформы», — сказала Санду.

По её мнению, под такое определение попадают Молдавия и бывшая УССР. Там якобы разделяют идеалы о мирной и единой Европе. Санду считает, что Евросоюзу нужно расширяться дальше, тогда Молдавия будет участвовать в повышении его устойчивости.

Напомним, 23 июня Евросовет принял решение предоставить статус кандидата в ЕС Молдавии. При этом в стране продолжают расти цены на топливо и продукты питания. К концу года уровень инфляции, по разным оценкам, может достигнуть 30 — 40%.