Санкт-Петербург, 23 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал актом вандализма снос памятника Освободителям Риги в столице Латвии. Своим мнением глава региона поделился 23 августа в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

«Снос памятника в Риге ― однозначно акт вандализма. Любая попытка переписать историю ― занятие недостойное, бессмысленное и чреватое самыми печальными последствиями», — заявил Дрозденко.

Губернатор напомнил, что Ленинградская область ранее предложила властям Риги забрать памятник. Однако российский регион получил отказ от властей Риги.

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В ответ на решение властей столицы Латвии снести монумент Дрозденко предложил бережнее относиться к отечественным историческим памятникам, которые связаны с Великой Отечественной войной.