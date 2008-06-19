Стокгольм, 23 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В июле цены на жильё в Швеции упали, о чём свидетельствуют данные аналитической компании Valueguard. Однако уже в первой половине августа тренд на снижение повернулся вспять — по крайней мере, в Стокгольме. Об этом 23 августа сообщил телеканал SVT.

(сс) Arild Vågen Городская ратуша, Стокгольм

В июле цены на квартиры в шведской столице упали на 3,5%, а цены на отдельные домовладения — на 2,8%. За первые две недели августа цены на частные дома в Стокгольме выросли на 1,4% по сравнению со всем июлем.

«Это может быть первым сигналом того, что мы постепенно приближаемся к лучшему балансу между спросом и предложением», — написал в пресс-релизе Фредрик Кульман, генеральный директор компании Bjurfors Sweden.

Однако Ида Габриэльссон, экономист банка Nordea, считает, что рост цен будет недолгим, учитывая инфляцию и рост процентных ставок в Швеции.

«Мы должны помнить, что речь идёт о незначительном росте в условиях долгосрочного нисходящего тренда», — заявила она в интервью газете Svenska Dagbladet.