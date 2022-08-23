Рига, 23 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум.

geralt Свечи

Во вторник, 23 августа, в 21.00 по местному времени (совпадает с московским) в Риге пройдет акция в защиту советского военного памятника Освободителям Латвии «Память живет вечно». Об этом сообщил сайт оппозиционной партии «Русский союз Латвии».

Защитники мемориального комплекса предлагают выстроить живую цепь и встать плечом к плечу со свечами и цветами по периметру Парка Победы вдоль ограждения. Участники акции споют песню «Темная ночь».

«Уважаемые жители столицы и нашей родной Латвии! Сегодня решается судьба монумента, у которого ежегодно выстилаются цветочные ковры и зажигаются свечи в память о людях, воинах-освободителях которые ценой своей жизни спасли нас от истребления фашистами. Сохранить эту память в наших силах», — говорится в заявлении инициаторов акции.

Они призвали жителей Латвии и столицы страны выразить свою гражданскую позицию, «а не молча наблюдать, как стирают нашу память и уничтожают то, что еще осталось святого для каждого из нас».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2022 года власти Латвии приступили к сносу мемориального военного советского комплекса Освободителям Риги в столичном парке Победы. Акция властей вызвала резкое неприятие и протесты со стороны русской общины страны и части латвийского общества. Власти пообещали жестко реагировать на попытки помешать их действиям.

Решение о сносе советских военных памятников Латвия приняла вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия выхода российских войск с территории республики в 1994 году.