23 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 14:36 — REGNUM Несмотря на то, что привившийся 12 августа 2022 года в четвертый раз премьер-министр Японии Фумио Кисида всё же заразился коронавирусом и отменяет зарубежные визиты, он продолжает свою политику низведения японо-российских отношений, как говорят в народе, на уровень «ниже плинтуса». Как сообщают из Токио, премьер поручил членам своего правительства продолжать политику давления на Россию, включая применение санкций. Об этом заявил японский министр финансов Сюнъити Судзуки 23 августа на пресс-конференции. Новому составу кабинета министров и правительственным чиновникам дано указание и дальше вести тесную координацию с другими странами — участницами Группы семи (G7) антироссийской политики, а также сохранять поддержку киевского режима.

Кисида Фумио. Премьер-министр Японии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Заметим, что Кисида и его министры ведут себя непоследовательно, если не сказать нагло. С одной стороны, обрушили на российских руководителей и членов их семей «адские санкции» и ввели эмбарго на поставки в нашу страну всей номенклатуры прежнего экспорта японских товаров в Россию, а с другой — как ни в чем не бывало, заявляют о желании сохранить поставки в Японию российских энергоносителей в прежних объемах.

В этой ситуации удивляют и умиляют заявления посла РФ в Японии Михаила Галузина, который продолжает призывать официальный Токио к «возвращению двусторонних отношений в нормальное русло». Он продолжает убеждать политиков страны пребывания в Telegram-канале посольства в том, что «демонтаж российско-японских связей не приносит никаких выгод самой Японии». Как будто не понимает, что эти, прямо скажем, унизительные призывы воспринимаются японскими властями как проявление слабости и неспособности — нет, не посла, а Москвы, — давать достойный ответ на оскорбительные для нашей державы «санкции».

Порт Восточный (Находка) Pavel Iovik

Вот и на сей раз, что называется, «утерлись». Нам грозят новыми репрессалиями и усилением давления, а чрезвычайный и полномочный повторяет ничего не значащие для японцев дипломатические клише о том, что-де «шаг недружественный, недальновидный и контрпродуктивный». Хотя что остается Галузину, когда кое-кто в Москве, похоже, всё еще надеется восстановить выгодные отношения с «богатой Японией», а для того анонимно торпедирует поддержанный народом законопроект депутатов Госдумы и членов Совета Федерации о возвращении незаконно вычеркнутого при Ельцине и Козыреве из реестра Дней воинской славы России Дня Победы над Японией.

В связи с этим малоубедительны заверения посла в адрес японцев о том, что «на последовательно осуществляемую спецоперацию Вооруженных сил России на территории [бывшей УССР] подобная политика японских властей не способна оказать никакого влияния».

«Экономика нашей страны все эти рестрикции и далее будет выдерживать, а вот перспективы возвращения российско-японских отношений в нормальное русло, безусловно, еще более отдаляются», — сетует Галузин.

Конечно, можно понять посла. Кому понравится работать в стране, где тебя никуда не пускают и не хотят общаться, превращая в изгоя. Как это было, например, при оскорбительном отказе послу России, страны внесшей решающий вклад в победу над нацистской Японией, даже поприсутствовать на международной церемонии поминовения жертв американской атомной бомбардировки.

А вот в советские времена МИД СССР и направленные советским правительством послы умели вести себя строго при ущемлении интересов, не говоря уже об оскорблениях в адрес великой державы — Советского Союза. Ну а теперь, похоже, всё сводится к призывам в духе кота Леопольда «жить дружно»…