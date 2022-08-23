Сеул, , 13:10 — REGNUM ЦБ Южной Кореи может повысить учетную ставку на четверть процентного пункта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской ассоциации финансов и инвестиций (KOFIA).

Здание Банка Кореи в Сеуле Me

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 100 экспертов, большинство респондентов предполагают, что ЦБ может повысить учетную ставку на заседании, намеченном на 25 августа.

91% респондентов предполагает, что Банк Кореи повысит учетную ставку на 0,25%, однако 6% участников опроса ожидают более резкого увеличения ставки (на 0,5%).

В ассоциации отметили, что на такой прогноз экспертов повлияло ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ США, а также возможное увеличение процентных ставок крупными экономиками мира.

Напомним, что в июле текущего года Банк Кореи повысил учетную ставку на 0,5% в рамках мер по борьбе с высокой инфляцией.

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