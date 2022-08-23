Москва, 23 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в ходе выполнения специальной военной операции на территории бывшей УССР российские военные в районе Барвенково Харьковской области сбили самолёт Су-27 киевских боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны России за 23 августа.

Alex Beltyukov Самолёт Су-27 ВСУ

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолёт Су-27 в районе Барвенково Харьковской области, а также шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкий в Донецкой Народной Республике», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в районах населённых пунктов Вернополье Харьковской области, Антоновка, Дарьевка и Чернобаевка Херсонской области перехвачены пятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня ВСУ.

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Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожено: 268 самолётов, 148 вертолётов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 22 августа, российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Дроны были ликвидированы в районах населённых пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в Донецкой Народной Республики, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области.