Уфа, , 13:06 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» планирует перейти на ледовую площадку «канадских» размеров с 2023 года. Об этом 23 августа заявил журналистам генеральный директор клуба Ринат Баширов.

На хоккейной площадке Цитата из м/ф «Ми-ми-мишки». Реж. Алексей Миронов. 2015-. Россия

«Мы обсуждали возможность перехода на «канадский» размер, но в этом году мы отложили переход, учитывая вопросы с поставками оборудования», — сказал Баширов.

Он добавил, что клуб ведёт переговоры с партнёрами о том, чтобы перейти на «канадскую» площадку в следующем году.

Отметим, что большинство команд КХЛ играют на площадках «финского» (28×60 м) и «канадского» (26×60 м) размеров. На домашней арене уфимского площадка финского типа.

Международная федерация хоккея (IIHF) с 2020 года перешла на «канадские» площадки при проведении матчей чемпионата мира и Олимпийских игр.