Стокгольм, , 13:36 — REGNUM Согласно последнему опросу телеканала SVT и социологической службы Novus, 21% избирателей считают, что у Шведских демократов лучшая правовая политика в стране. Партия переняла эстафету первенства по этому вопросу у Умеренных, правовая политика которых нравится 19% избирателей.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

«Шведские демократы ещё давно и более чётко связывали преступность с иммиграцией. Это может способствовать тому факту, что всё больше избирателей считают, что у Шведских демократов лучшая политика по сравнению с Умеренными», — прокомментировала результаты опроса политический обозреватель телеканал SVT Элизабет Марморштейн.

Умеренные также утратили позицию первенства в вопросах обороны Швеции. Теперь избиратели считают, что лучшая политика в этом отношении проводится Социал-демократами.

В опросе SVT/Novus, проведённом в период с 11 по 17 августа, приняли участие более 1 000 человек.

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