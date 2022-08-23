Хельсинки, 23 августа 2022, 13:05 — REGNUM Финляндия замедлила процедуру выдачи туристических виз гражданам России, заявила премьер-министр страны Санна Марин на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.
По ее словам, поток туристов — это «проблема, которую необходимо решить».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее финский президент Саули Ниинистё заявил, что отношения Финляндии с Россией почти полностью прекращены.
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