Финляндия замедлила выдачу туристических виз гражданам России
Хельсинки, 23 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Финляндия замедлила процедуру выдачи туристических виз гражданам России, заявила премьер-министр страны Санна Марин на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Финляндия
«Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так [быстро], как раньше», — заявила она.
По ее словам, поток туристов — это «проблема, которую необходимо решить».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее финский президент Саули Ниинистё заявил, что отношения Финляндии с Россией почти полностью прекращены.
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