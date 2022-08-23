Стокгольм, , 13:35 — REGNUM Похоже, что затруднительное положение в риксдаге, где левый блок от правого отделяет всего лишь один голос, рискует сохраниться и после сентябрьских выборов. По крайней мере, если верить новому опросу газеты Aftonbladet от 23 августа.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опросу, правящий левый блок (Социал-демократы, Зелёные, Центристы и Левые) набирают 49,4%. В то время как правая оппозиция (Умеренные, Христианские демократы, Шведские демократы и Либералы) получают голоса 49,2% избирателей.

В пересчете на все голоса это означает, что оппозицию от власти в Русенбаде отделяют всего 13 080 голосов. Таким образом, на выборах 11 сентября будет иметь значение голос каждого шведа.

В опросе Aftonbladet, проведённом в период с 16 по 21 августа, приняли участие 2 222 человек.

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