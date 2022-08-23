23 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в парке Победы в столице Латвии 23 августа начали сносить памятник освободителям Риги.

Оксана Переможенко, , 13:28 — REGNUM В парке Победы в столице Латвии 23 августа начали сносить памятник освободителям Риги. Об этом сообщает Delfi.

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги Kalnroze

«Во вторник, 23 августа, утром в окрестностях подлежащего демонтажу памятника в Пардаугаве начались работы по демонтажу — прибыли строители и тракторы», — сообщает источник.

Также сообщается, что у памятника дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения осудили происходящее в Латвии, указав на то, что у власти в стране, видимо, находятся потомки тех, кто воевал в Великой Отечественной войне на стороне нацистов.

«У власти там внуки тех, кто проиграл», — отреагировала Елизавета С.

«Вырубать им нужно и газ, и нефть. Что нянчиться, как с малыми детьми?» — не понимает «АБ».

«Да мы давно понимаем, что к власти в Прибалтийских вымиратах пришли внучки тех, кто воевал на той стороне», — добавил Ярослав.

Освобождение Риги Красной армией. 1944

«В Латвии уже давно власть оккупировали националисты. То же и во Львове. Потом националисты стали диктовать Киеву, что делать. Я раньше жил в столице [бывшей УССР] и видел процессы, когда выживали людей, считавших русский язык родным. Эти люди мешали нацистам. В итоге их политика привела к [военным действиям]. В Риге тоже далеко не все согласны со сносом памятников. Будет ли снос этого [памятника] для властей Риги выстрелом себе в ногу — покажет история», — отметил Федор.

«Многолетняя пропаганда национализма даёт плоды», — пишет Джони А.

«Они забыли войну, но у нас война не забывается. У нас связь поколений не прерывается. Генетическая память хранится. Старшие, которые пережили эту войну, учили своих детей: народ выжил, потому что боролся. У нас такой национальный характер: мы сплачиваемся в трудные времена… А они живут одним днём, не видят перспективы, да у них и нет перспективы, ценностей — тоже нет. И это ужасно», — добавила Irina.

«Бумеранга пусть ждут теперь», — призвала Татьяна.

«Только с памятниками и умеют воевать», — возмутилась Tamara Donetsk.

«Что-то наши соседи совсем берега стали путать. Может, и им пора напомнить, как себя вести?» — задался вопросом Михаил.

«Это плевок в лицо России. Специально, чтобы нам насолить именно сейчас», — написал Вовка.

«Вот опять третий рейх поднимает голову. Надеюсь, и конец будет для них таким же. Только теперь ошибок при суде не будет, хватит, проходили», — добавила «Смелая».

«Некоторых история ничему не учит», — прокомментировал Roman S.

«Наверняка демонтаж памятника поможет им согреться зимой с газом за $5000», — с сарказмом подытожил Allen.