История вопроса

Гражданская инфраструктура Донецкой и Луганской народных республик систематически разрушалась украинскими оккупационными силами в период войны за независимость этих государств с 2014 года. Украинские войска и националистические батальоны осуществляли в Донбассе форму геноцида в виде создания условий, невозможных для проживания, фактически осуществлялся сгон русского населения с земель.



24 февраля 2022 года началась специальная военная операция ВС России по денацификации и демилитаризации Украины, которая также включает в себя помощь в освобождении оккупированных территорий ДНР и ЛНР. Интенсивные боевые действия идут на урбанизированной и насыщенной промышленными предприятиями территории, что приводит к масштабным разрушениям. Власти ДНР и ЛНР используют все доступные им ресурсы для восстановления и поддержания гражданской инфраструктуры в работоспособном состоянии.



Российские власти уже в ходе спецоперации заявили, что Россия поможет в восстановлении Донбасса. Министрой России проводит оценку затрат, необходимых для восстановления инфраструктуры Донбасса, проводится сбор необходимой технической и инженерной информации. В рамках гуманитарной миссии в Донбасс из регионов России идут эшелоны со строительной техникой и стройматериалами. В восстановлении разрушенных населенных пунктов задействованы силы МЧС России.



Кроме того, самую активную помощь в восстановлении Донбасса принимает российское гражданское общество. В ДНР и ЛНР из России отправляются волонтеры, чтобы помочь восстановить мирную жизнь в республиках.