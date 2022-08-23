Новосибирск, 23 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Новосибирская область 23 августа отправила вторую партию гуманитарного груза для соцслужб Беловодского района Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Правительство Новосибирской области Гуманитарная помощь

В составе груза — крупная партия медицинского оборудования, одежда, постельные принадлежности, канцтовары, школьная мебель.

«Гуманитарный груз, направленный в помощь социальным работникам подшефного Новосибирской области района ЛНР, будет доставлен до конца недели», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Новосибирск взял шефство над ветеранами Беловодского района Луганской Народной Республики.

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