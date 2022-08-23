23 августа 2022 | Время чтения 10 мин

Владимир Марочкин, , 14:36 — REGNUM Фестиваль «Традиция» — это совершенно замечательное детище писателя Захара Прилепина, которое уже 7 лет проходит в конце августа в музее-заповеднике А. С. Пушкина в Захарово. В этом году он состоялся 20 и 21 августа. Корреспондент ИА REGNUM рассказывает о тех впечатлениях, которые он получил в день музыкального фестиваля.

Уже на станции Голицино было понятно, насколько много людей собирается на фестиваль «Традиция». На подъезде к музею-заповеднику даже непосвященному становилось ясно, что здесь проходит незаурядное событие, поскольку все обочины дороги были заставлены автомобилями, и тем, кто подзадержался к открытию, пришлось ставить свою машину довольно далеко от входа в музей, а потом пешком топать к фестивальной поляне. Но так как фестиваль «Традиция» проводился уже в седьмой раз, то люди шли весело, поскольку знали, сколько радостей их ждёт впереди, а те, кто приехал сюда в первый раз, спешили испробовать фестиваль на вкус.

Один из организаторов фестиваля, театральный продюсер и режиссер Эдуард Бояков пошутил, что «сегодняшний фестиваль отличается от предыдущего тем, что ничем не отличается, потому что мы не ищем нового».

На самом деле, здесь было очень много нового. Например, дуэт певицы, собирательницы фольклора Полесья Натальи Сербиной и саксофониста-импровизатора Сергея Летова, который своей игрой не только создавал новые краски, но и подчеркивал каждую интонацию, усиливал чувства и эмоции, заложенные в этих древних песнях.

«Фольклор вечен», — объясняет Сергей Летов своё участие в этнических проектах. — «Этническая музыка дает ощущение, что ты причастен к чему-то большему, чем только ты и твоя жизнь. Этника — это как язык. Когда ты молод, ты не думаешь о том, что говоришь на каком-то языке. А проходит 30-40 лет, и ты вдруг начинаешь ценить в себе наличие памяти крови, что даже бумажки ты складываешь таким образом, как это делал твой отец, и тебе это приятно, потому что ты чувствуешь в себе связь поколений. А фольклористы хотят, чтобы фольклор не просто музейно сохранялся, они хотят поместить его в современный контекст. И мои импровизации подчеркивают незыблемость и устойчивость фольклора».

Публика на фестивале Владимир Марочкин © ИА REGNUM

Новое — это сказочный спектакль «Пинежский Пушкин» в исполнении дудочника и собирателя русского фольклора Сергея Старостина и актрисы Татьяны Бондаренко. В основу спектакля положены произведения одного из самых самобытных писателей русского Поморья Бориса Шергина (1893 — 1973). Самого писателя с поэзией Русского Севера познакомила его мама — коренная архангелогородка. «Маменька мастерица была сказывать… как жемчуг, у неё слово катилося из уст», — говаривал Шергин. В ХХ веке был момент, когда Шергина, как бы сейчас сказали, забанили, но в современной России его сказки вновь стали актуальны, поскольку эта «скоморошья эпопея» повествует о проказах над богатыми и сильными. Но самое главное — в другом: в певучем, истинно русском архангельском говоре Татьяны Бондаренко. Северная речь — это наше родное, общее, знаковое, в этой речи отображается вся прекрасная и одновременно загадочная Северная земля.

Гусли и коровий рожок, на которых играет Сергей Старостин, не только добавляют красок и образности в сказки, рассказываемые Татьяной, их звучание заставляет трепетать сердца, потому что в тембрах этих инструментов сокрыто само время. Сказки можно написать, старые слова — переделать и заменить на новые, но музыку не обманешь, и пока песенные тембры сохраняются, они будут будоражить людей, открывая им память о чувствах, эмоциях и мечтах людей прежних веков. И когда звучат эти песни, у современных жителей городов и деревень просыпается то, что философы называют «памятью крови», и люди постепенно начинают понимать, что именно этих тембров и интонаций им до сих пор не хватало в повседневной жизни.

Почетный гость фестиваля скрипач Пётр Лундстрем так сказал о традиции:

«Традиции, как догмы в Православии, должны заново открываться, и тогда они горят, они — живые. Как говорил композитор Густав Малер, «традиция — это передача огня, а не поклонение пеплу». Если мы поклоняемся пеплу, не совершая акт открытия, это не традиция. Поэтому, возвращаясь к корням, нам нужно заново открывать традиции, а не просто вернуться куда-то назад, в другое время».

Было на фестивале и «старое-новое»: лидер рок-группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин вспомнил свои юношеские песни. Он вновь стал играть блюзы, которые прославили его в середине 1980-х, то есть ещё до того, как он пришёл к своим этническим опытам. Давно уже говорится о том, что блюз сочинили вовсе не американские негры, в этой музыке можно найти ритмы и интонации кельтского, арабского и даже русского фольклора (я об этом написал в статье «Все началось с блюза»). Ревякин на новом этапе подчеркнул и усилил «русскость» блюза, и в итоге в исполнении «Калинова Моста» (впрочем, как и в исполнении Чижа) блюз стал абсолютно русской музыкой.

Дмитрий Ревякин Владимир Марочкин © ИА REGNUM Большая фестивальная поляна во время выступления Калинова Моста Владимир Марочкин © ИА REGNUM

Новое — это также отношение людей к музыке, к слову и традиции вообще. В народе существует запрос на нечто новое, чего ещё не было никогда, потому что все эти юмористы, помятый «Камеди клаб», сериалы про ментов и ушлых разведённых жен, однообразная попса, которая льётся, что называется, из всех «утюгов», уже порядком надоели. Люди жаждут новых идей и сюжетов, новых песен и стихов, новых фильмов и спектаклей, в которых отображалась бы наша сегодняшняя реальность, со всеми существующими в наше время радостями и горестями. Недаром мировая популярность Достоевского, Чехова, Льва Толстого или Михаила Шолохова зиждется на том, что они ничего не придумывали, а писали о своих современниках.

Режиссер Эдуард Бояков считает, что новые сюжеты и новых героев надо искать в Донбассе, среди тех, кто сегодня освобождает от оккупантов бывшую УССР.

«То, что мы говорим про эту силу, про уникальный человеческий материал, здесь, под Москвой звучит несколько умозрительно, но там ты это реально чувствуешь», — сказал Бояков и тут же рассказал удивительную историю. — «В 2014 году Наталья Волкова, художественный руководитель и генеральный директор Донецкого государственного музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна, пришла к Александру Захарченко, председателю Совета министров ДНР, с вопросом: открывать или не открывать театральный сезон. А это был как раз самый разгар всего этого ужаса, а она на 8 месяце беременности, у неё намечается двойня. Захарченко говорит: «Сама решай!» Наталья отвечает: «Ну, тогда будешь крестным моих детей!»

Театр открывает сезон. В ходе первого спектакля начинается бомбежка. Объявляют тревогу. Всех зрителей спускают в подвал. Бомбежка заканчивается — играется второй акт оперы Верди. Опять тревога. Зрителей снова спускают в убежище. Выходит директор и говорит, что спектакля не будет. А зрители отвечают «Мы не разойдемся! Доигрывайте спектакль!» Артисты доигрывают спектакль. А на следующий день директор театра, которому было всего 55 лет, от разрыва сердца у себя дома умирает. Открыв сезон…»

Режиссера поддерживает актер Сергей Маховиков:

«В Донбассе хорошие люди становятся ещё лучше, а плохие — ещё хуже».

«Когда в апреле 2022 года я попал в Донбасс, то обнаружил там невероятное по своей энергетике силовое поле», — говорит Петр Лундстрем. — «Сегодня в Донбассе огромное количество пассионарных людей абсолютно разного направления: врачи, музыканты, военные. Так получилось, что я в основном поддерживаю резервистов, то есть батальон мобилизационного резерва армии ДНР. Эти люди никогда не имели отношение к войне, но долг их призвал, и они пошли на фронт. В апреле это были ещё простые мирные парни, а сегодня это уже бойцы, невероятно сильные, стойкие, уверенные в себе и своей правоте люди».

Пётр Лундстрем — скрипач-виртуоз, продолжатель двух мощных артистических династий: внучатый племянник легендарного джазмена Олега Лундстрема по отцовской линии, а по материнской — внук знаменитого пианиста Михаила Воскресенского, сын скрипача Леонида Лундстрема и пианистки Марии Воскресенской.

Петр Лундстрем на фестивале постоянно находился в окружении поклонников Владимир Марочкин © ИА REGNUM

Захар Прилепин рассказывал про Петра, что он совершенно бесстрашный человек, постоянно ездит в Донбасс с концертами, много раз давал концерты на передовой, причем часто — в момент обстрела.

«Но самый сложный для меня концерт был в Мариуполе в апреле этого года, когда в городе ещё шли бои», — рассказал Пётр. — «На площади, где проходил концерт, собралось около двух тысяч человек. В основном — местные жители, пришедшие за гуманитарной помощью. Многие из них потеряли свои дома и близких. Я задавался вопросом: насколько моё присутствие здесь необходимо? И отвечал, что если найдется хотя бы один человек, которому это поможет, значит, всё не зря».

Книги и сценарии о событиях в Донбассе ещё пишутся — это дело небыстрое. Но рок-музыканты Александр Ф. Скляр и Юлия Чичерина, поэты Мария Ватутина, Анна Долгарева, Анна Ревякина и некоторые другие уже отозвались.

«Поэты в Донбассе в совершенно невероятном фаворе», — говорит Эдуард Бояков. — «Они выходят на первый план, говоря от имени нации, от имени нас. Но мы должны ещё предъявить и нашу «Ленинградскую симфонию», и нового «Василия Тёркина». Сегодня в государстве нет цельной культурной политики, поэтому мы должны что-то придумать сами».

Программа фестиваля как раз и являла собой живой пример идеальной культурной политики. Здесь равноправно соседствовали и классика, и фольклор, и рок, и джаз. Возможность переходить от одной сцены к другой было главной радостью фестиваля. Там звучали бардовские песни, здесь Захар Прилепин и его товарищи рассказывали о поездках в Донбасс, тут Александр Дугин делился с людьми своими раздумьями о современном мире. И всё это многообразие было подчинено одной идее — возрождению русских традиций.

Александр Дугин Владимир Марочкин © ИА REGNUM

«Я занимаюсь классической музыкой», — говорит Петр Лундстрем, — «и считаю, что классика необходима, потому что прикосновение к классике облагораживает человека. А человека нужно облагораживать, потому что слой цивилизации очень тонкий. Культурная политика должна основываться на том, чтобы подтягивать уровень народа до лучших образцов подлинного искусства. Я убеждён, что русская культура никуда не исчезала. Она была заживо погребена под огромным валом убогой пошлости, поэтому наша культура сейчас нуждается в формулировке и постановке целей, потому что целеполагание — это самое важное в любой деятельности человека».

Искусство, как любое высокое мастерство, есть проявление смыслов. И уже вечером того дня стало ясно, как наши враги боятся этого обретения смыслов, недаром они организовали покушение на философа Александра Дугина и убили его дочь Дарью. Но нацистские шакалы и их дрессировщики ошиблись: смерть молодой красивой женщины только сплотила нацию, у многих русских людей открылись глаза на происходящее, и стало понятно, что мы идем верным путем. Слово и музыка поспособствуют возрождению Русского мира!

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