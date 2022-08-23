Рига, 23 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум.

Pixabay.com Латвия

На портале общественных инициатив Латвии manabalss. lv начат сбор подписей за депортацию нелояльных Латвии жителей в Россию, желающих туда переехать.

По состоянию на полдень 23 августа собрано всего 320 подписей. Необходимый минимум для рассмотрения петиции парламентом страны — 10 000. Автором инициативы выступает Олег Задорецкий. Он призывает обеспечить «добровольную депортацию» в РФ тех латвийцев, которые этого захотят, на средства госбюджета.

Задорецкий отмечает, что в Латвии проживают лица, которые более лояльны к России, чем к родной республике, но в силу финансовых обстоятельств не могут позволить себе переехать. По его мнению, политика России в этом плане малоэффективна. Инициатор поясняет, что часть латвийцев не видят себя частью общества суверенной, демократической Латвии, а скорее ассоциируют себя с российским обществом.

«Такое решение уменьшит конфликты в обществе и укрепит внутреннюю безопасность и благополучие Латвии», — считают авторы инициативы о сборе подписей под петицией к парламенту страны.