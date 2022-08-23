Москва, , 13:03 — REGNUM Эстонские спецслужбы могли содействовать проведению теракта в России, жертвой которого стала Дарья Дугина. Об этом 23 августа сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Эксперт напомнил, что исполнитель теракта скрылась на территории Эстонии, причем не исключено, что в этом ей помогали местные спецслужбы.

«Таллин не хочет помогать, потому что в этом случае будет доказано документально участие спецслужб Эстонии в теракте, в котором убили Дарью Дугину. Если это не так, то пусть посол Эстонии прибудет в МИД России и подтвердит, что Эстония готова сотрудничать с Россией для расследования этого террористического акта», — сказал Коротченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ обвиняет в организации убийства Дугиной СБУ. По версии российских спецслужб, исполнительницей этого преступления стала проживавшая на территории б. УССР Наталья Вовк. Сейчас, предположительно, она скрывается в Эстонии.

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