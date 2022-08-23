Казань, , 13:06 — REGNUM В Татарии у восьмилетнего мальчика диагностировано инфекционное заболевание после посещения кафе. Данную информацию проверяют сотрудники следственного управления СКР по РТ, сообщает 23 августа пресс-служба республиканского ведомства.

Больница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Согласно выявленному сообщению, мальчик из поселка Васильево Зеленодольского района и его мама после посещения кафе почувствовали недомогание. Позже у ребенка диагностировали инфекционное заболевание.

По факту инцидента организована доследственная проверка.

ИА REGNUM напоминает, в ноябре 2019 года в ресторане отеля в Казани отравился 31 ребенок в возрасте от шести до десяти лет. По факту массового отравления несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело.

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