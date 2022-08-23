Красноярск, 23 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края внесла представление в региональное правительство в связи с нарушением срока и условий строительства домов для семей, утративших жильё в результате масштабных майских пожаров 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в краевом надзорном ведомстве.

moritz320 Ключи от нового жилья

Установлено, что строительство 76 жилых домов в ряде населённых пунктов не завершено в установленный госконтрактом срок — 15 августа 2022 года. Некоторые объекты готовы лишь на 70%.

Объём строительно-монтажных работ 18 жилых домов (срок сдачи — 29 августа и 9 октября 2022 года) «свидетельствует о низких темпах строительства и отставании от графика выполнения работ», говорится в сообщении ведомства.

На места строительства выезжали прокуроры. Они сделали вывод, что в ряде случаев строительные работы не отвечают требованиям градостроительных норм и госстандартов. В адрес исполнителей контрактов и КГКУ «Управление капитального строительства» внесено 15 представлений, объявлено десять предостережений.

Прокуратура посчитала ненадлежащим контроль за ситуацией со стороны министерства строительства края. Внесено представление председателю регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2022 года в результате масштабных пожаров в Красноярском крае сгорело более 500 жилых домов, погибли и пострадали люди. В регионе был введён режим ЧС. Самый массовый пожар произошёл в Уяре.

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