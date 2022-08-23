Муйский район, Бурятия, , 13:02 — REGNUM Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту утечки соляной кислоты на станции Таксимо Муйского района Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Железная дорога

21 августа была обнаружена утечка кислоты из железнодорожного контейнера. Состав следовал из Уфы в город Нерюнгри в Якутии. После обнаружения течи вагон был отбуксирован в железнодорожный тупик в 5 км от посёлка.

По предварительным данным, причиной инцидента стала неправильная погрузка пластиковых ёмкостей с опасным веществом. Напомним, всего в контейнере двадцать двухсотлитровых бочек. Пострадавших в результате нет, к устранению последствий утечки привлекли специалистов из Иркутска.

Сотрудники прокуратуры намерены проверить соблюдение законодательства о перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, а так же экологического законодательства.

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

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