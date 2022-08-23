Канберра, , 13:32 — REGNUM Теневой генеральный прокурор Австралии Джулиан Лизер (Либеральная партия) считает, что «Коалиция» должна рассмотреть «разумные предложения» лейбористского правительства после скандала с тайными назначениями бывшего премьер-министра Скотта Моррисона на министерские посты, чтобы такого не повторилось впредь. Об этом 23 августа написала газета The Guardian.

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После заключения генерального солиситора Австралии о назначении Моррисона, действия которого были признаны законными, Лизер сказал, что оппозиция «признаёт» отчёт.

«Генеральный солиситор подтвердил, что назначения были произведены на законных основаниях, но предложил различные механизмы, с помощью которых можно было бы улучшить эту практику в будущем», — говорится в официальном заявлении теневого генерального прокурора от 23 августа.

Лизер также пообещал, что оппозиция будет работать с правительством над любыми предложениями, чтобы внести ясность в процесс и повысить прозрачность министерских назначений в Австралии.

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