23 августа 2022 | Время чтения 4 мин

В начале августа 2022 года армия США провела спецоперацию по ликвидации лидера организации Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аль-Завахири. Несмотря на то, что США подают ликвидацию Завахири как успех своей разведки и армии, инцидент вызывает много вопросов к Белому дому, который, якобы борясь с терроризмом, по сути, оказывает ему содействие.

Артемий Шарапов, , 14:24 — REGNUM Со времён президента США Барака Обамы американские власти выработали безотказный способ поднятия своего рейтинга. Если дела в стране идут плохо — ликвидируй лидера боевиков. В мае 2011 года американские спецслужбы осуществили операцию «Копьё Нептуна» по ликвидации лидера Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы Бен Ладена. Следующий президент США — Дональд Трамп, решил доказать, что он ничуть не хуже. В октябре 2019 года американский спецназ выследил и убил лидера группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади. Джо Байден пошёл ещё дальше и одним махом убил сразу лидеров и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эта славная традиция может продолжаться вечно: боевиков хватит на всех. Как гласит советский анекдот, «пиши сто — нечего их жалеть». В крайнем случае можно ликвидировать любого вооружённого боевика, назначая его лидером какой-нибудь группировки задним числом.

И дело даже не в том, что никто, собственно, не видел останков никого из вышеперечисленных убитых боевиков (по странному стечению обстоятельств, останки всё время не удаётся идентифицировать). И не в том, что видеозаписи их ликвидации более походили на постановку, чем на реальную военную операцию. Допустим даже, что все эти весьма неприятные граждане были убиты.

Спецназ в Афганистане U.S. Army

Проблема в том, что ни одна из вышеперечисленных операций никаким образом не повлияла на активность террористов. От слова совсем. Более того, обстоятельства ликвидации лидера Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири вызывают много вопросов.

Согласно официальной позиции Вашингтона, Завахири проживал в центре Кабула, воспользовавшись гостеприимством новых властей Афганистана. Речь о движении Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Стоит задать вопрос администрации Байдена: а как так получилось, что Завахири вообще оказался в Кабуле? Когда-то (не так давно) Белый дом клятвенно уверял, что отвод американских войск из Афганистана не приведёт к росту напряжённости в регионе. И новые афганские власти не допустят никаких террористов на своей земле. И тут вдруг выясняется, что на афганской территории вполне нашли себе место боевики, которые были вытеснены с Ближнего Востока совместными усилиями местных правительств, России и Ирана. Это что же получается, Штаты создали в Афганистане уютное гнёздышко для тех ребят, которых они вскармливали для войн в Сирии и Ираке? Выходит, что так.

Стоит заметить, что разведывательные службы России и Ирана неоднократно заявляли, что боевики из Сирии и Ирака проникают в Афганистан. При этом, неоднократно сообщалось, что помощь боевикам оказывают американские власти. А теперь выясняется, что эти заявления были правдой и даже лидер аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может себе позволить жить в Афганистане, ни в чём себе не отказывая.

При этом сама по себе ликвидация Завахири, в сущности, ничего не меняет. США просто в очередной раз показали свою «мощь», одновременно провоцируя конфликты на Украине, Тайване. Не правда ли, красиво: защитники демократии одновременно давят на «плохих парней» в России и Китае и уничтожают виднейших террористов?

Но что, в сущности, меняет ликвидация Завхири? Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выпестованная США для борьбы ещё против СССР в Афганистане, живёт и здравствует. Группировка активно расширяет свои филиалы на Аравийском полуострове, в Северной Африке, Сомали. Теперь радикалы обзавелись комфортным убежищем в Афганистане.

А штаты, ликвидируя одного лидера за другим, показывают, что, по сути, ничем не могут (или не хотят) помешать террористам. Один лидер сменяет другого, давая возможность убить себя очередному президенту США.

Айман аз-Завахири Волк27

Многие арабские СМИ отмечают, что в ближайшее время стоит ожидать активизации террористов на Ближнем Востоке. Глобальный мировой финансовый, топливный и продовольственный кризис уже сказывается на странах региона. А где нестабильность и рост народного недовольства — там и террористы. При этом США, развязывая конфликты по всему миру, активно подливают масла в огонь террористической угрозы, а ни в коем случае не борются с ней.

Одной рукой убивая лидеров группировок, которых сразу же заменяют преемники, другой рукой Штаты лишь усугубляют ситуацию. Проблема терроризма на Ближнем Востоке лежит в первую очередь в экономическом русле. И именно Штаты сделали многое для роста террористической угрозы, свергнув светские правительства в ряде стран региона. А потом в разрушенные столицы этих стран въезжают лидеры террористов, с которыми начинают «бороться» США. Так, может, стоит просто не создавать почвы для терроризма и бороться не с его проявлениями, а его причинами? Вопрос риторический.